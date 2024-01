Mo: Herzog a Blinken, ‘facciamo il possibile per ridurre al minimo vittime civili a Gaza’

Gennaio 9, 2024

Tel Aviv, 9 gen. (Adnkronos) – Israele sta facendo “il massimo in circostanze estremamente complicate sul terreno, per assicurarsi che non ci siano conseguenze indesiderate e vittime civili”. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog incontrando a Tel Aviv il segretario di Stato americano Antony Blinken.

“Stiamo avvertendo, stiamo chiamando, stiamo mostrando, stiamo inviando volantini, stiamo usando tutti i mezzi che il diritto internazionale ci consente per spostare le persone, in modo da poter portare alla luce questa enorme città del terrore che si trova sotto a case, soggiorni e camere da letto, moschee, negozi e scuole”, ha aggiunto Herzog.

Alcune famiglie degli ostaggi di Gaza si sono radunate a Tel Aviv, esortando l’amministrazione del presidente americano Joe Biden a fare di più per liberare i rapiti. Da parte sua, Blinken ha parlato degli “sforzi incessanti” di Washington per riportare a casa gli ostaggi dalla prigionia di Hamas.