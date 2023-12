Mo: Herzog, ‘Onu ha fallito nel fornire gli aiuti’

Dicembre 21, 2023

Tel Aviv, 21 dic. (Adnkronos) – “Purtroppo, a causa del fallimento decisivo delle Nazioni Unite, non riescono a far arrivare più di 125 camion al giorno”. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog in un incontro con il presidente del Senato francese, Gerard Larcher, in visita in Israele.

“Oggi sarebbe possibile fornire tre volte la quantità di aiuti umanitari a Gaza, se l’Onu, invece di lamentarsi tutto il giorno, facesse il suo lavoro”, ha aggiunto. Da parte loro, le Nazioni Unite sostengono che la campagna militare israeliana in corso ha reso troppo difficile e pericoloso fornire regolarmente aiuti all’interno di Gaza.