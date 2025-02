Mo: Herzog, ‘processo delicato per riportare indietro i nostri figli e figlie da Gaza’

19 Febbraio 2025

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Siamo nel mezzo di un processo molto delicato per riportare indietro i nostri figli e figlie da Gaza, dalle prigioni di Gaza. Le montagne russe emotive che la nostra nazione sta sopportando sono enormi. Dobbiamo sentire che ognuno di quegli ostaggi è un membro della famiglia di ognuno di noi. Li conosciamo non solo per nome, ma per le loro famiglie, per le loro storie. Speriamo di ricevere domani quattro corpi”. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog incontrando al Quirinale il presidente Sergio Mattarella.

“La Jihad islamica dice che consegnerà tre corpi della famiglia Bibas, la madre Shiri e i suoi bambini, Kfir e Ariel, e Oded Lifshitz, che aveva 86 anni, che è stato sequestrato dalla sua casa nel kibbutz – ha aggiunto Herzog – Quella dei Bibas e i suoi bambini è una storia che è nei nostri cuori. Quindi li abbracciamo e aspettiamo di vedere come sono andati i fatti. E speriamo che domenica ci siano il ritorno di altre 6 persone”.