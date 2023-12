Mo: Hezbollah, ‘combattimenti continueranno finché non si fermerà guerra a Gaza’

Dicembre 31, 2023

Beirut, 31 dic. (Adnkronos) – Un importante leader di Hezbollah ha affermato che i combattimenti al confine settentrionale di Israele continueranno finché non si fermerà la guerra a Gaza e che la risposta dell’organizzazione paramilitare sarà più forte. Naim Qassem ha aggiunto che Israele sta “cercando di dimostrare di avere delle opzioni” per aiutare a rimpatriare i residenti israeliani sfollati e cacciare Hezbollah dall’area di confine.

“Israele non è nella posizione di imporre le sue opzioni”, ha detto Qassem, avvertendo che “prima deve fermare la guerra di Gaza affinché cessi anche la guerra in Libano. I persistenti bombardamenti sui civili in Libano significano che la risposta sarà più forte e proporzionata all’aggressione israeliana”.