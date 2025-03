Mo: Hezbollah condanna attacchi nello Yemen, ‘solidarietà agli Houthi’

16 Marzo 2025

Beirut, 16 mar. (Adnkronos) – Hezbollah ha condannato in una dichiarazione gli attacchi americani contro obiettivi Houthi nello Yemen. “Affermiamo la nostra piena solidarietà nei confronti del coraggioso Yemen e chiediamo a tutti i popoli liberi del mondo e a tutte le forze di resistenza nella nostra regione e nel mondo di unirsi per contrastare il progetto sionista americano contro i popoli della nostra nazione”, ha scritto in una nota il Partito di Dio.