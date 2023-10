Mo: Hezbollah, ‘giorno della rabbia senza precedenti contro Israele e visita Biden’

Ottobre 18, 2023

Beirut, 18 ott. (Adnkronos) – Il movimento libanese sciita di Hezbollah ha proclamato per oggi una ”giornata della rabbia senza precedenti” per protestare contro l’attacco all’ospedale di Gaza che il gruppo attribuisce a Israele e la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Tel Aviv. ”Sarà un giorno di rabbia senza precedenti contro il nemico e i suoi crimini e per il viaggio di Biden nel regime sionista per coprire e proteggere questo criminale”, si legge in una nota di Hezbollah condivisa su Telegram.