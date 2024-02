Mo: Hezbollah, ‘ucciso nostro capo affari palestinesi’

Febbraio 15, 2024

Beirut, 15 feb. (Adnkronos) – Un comandante di Hezbollah è stato ucciso in un attacco israeliano la scorsa settimana. Lo ha confermato l’organizzazione paramilitare sciita, precisando che si tratta del responsabile degli affari palestinesi Ali Muhammad al-Dabs, morto in un attacco israeliano 6 giorni fa. Hezbollah ha anche annunciato la morte di altri due agenti delle sue fila in combattimento.