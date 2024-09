Mo: Hostages Forum annulla manifestazione a causa escalation in Libano

26 Settembre 2024

Tel Aviv, 26 set. (Adnkronos) – L’Hostages and Missing Families Forum ha annullato la manifestazione settimanale di sabato sera per chiedere al governo israeliano di fare di più per liberare gli ostaggi a Gaza. La decisione è stata presa a causa dell’intensificarsi delle operazioni militari in Libano. La manifestazione principale sulla Begin Road di Tel Aviv, che nelle ultime settimane ha attirato centinaia di migliaia di persone, non si terrà “a causa della situazione di sicurezza e per mancanza di attenzione verso le masse che avrebbero dovuto presentarsi”, hanno annunciato gli organizzatori.

Il Forum chiede alla popolazione di non abbandonare la lotta per i 101 ostaggi, aggiungendo che presto lancerà un appello agli israeliani affinché espongano cartelli e bandiere sui balconi e agli incroci sabato sera, chiedendo la restituzione dei prigionieri.