Mo: i familiari, ‘il corpo di Oded Lifshitz è stato ufficialmente identificato’

20 Febbraio 2025

Tel Aviv, 20 feb. (Adnkronos) – La famiglia di Oded Lifshitz, il cui corpo è stato rilasciato oggi da Hamas, ha dichiarato di aver ricevuto comunicazione ufficiale della sua identificazione. “Abbiamo ricevuto con profondo dolore la notizia ufficiale e amara che conferma l’identificazione del corpo del nostro amato Oded”, ha affermato la famiglia in una dichiarazione pubblicata dall’Hostage and Missing Families Forum. “503 giorni strazianti di incertezza sono giunti al termine. Avevamo sperato e pregato tanto per un esito diverso. Ora possiamo piangere il marito, il padre, il nonno e il bisnonno che ci sono scomparsi dal 7 ottobre – hanno aggiunto i familiari – Il processo di ripresa della nostra famiglia inizierà ora e non finirà finché non verrà restituito l’ultimo ostaggio”.