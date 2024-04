Mo: Idf, abbattuto obiettivo sospetto proveniente da Iran

14 Aprile 2024

Tel Aviv, 14 apr. (Adnkronos) – ”Un obiettivo aereo sospetto è entrato nello spazio aereo israeliano dal Mar Rosso”, probabilmente un drone lanciato dallo Yemen, ed è stato abbattuto dal sistema Iron Dome montato su una nave, noto come C-Dome, nell’area di Eilat. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). A Eliat non sono suonare sirene di allarme perché non c’è stata alcuna minaccia per i civili, aggiungono i militari.