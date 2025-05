Mo: Idf ai residenti, ‘attacco imminente, andate subito via da Khan Younis’

19 Maggio 2025

Tel Aviv, 19 mag. (Adnkronos/Afp) – L’esercito israeliano ha intimato agli abitanti di Gaza di “lasciare immediatamente”, in vista di un attacco, la città meridionale di Khan Younis e le aree limitrofe di Bani Suheila e Abasan. “Le Forze di difesa israeliane lanceranno un attacco senza precedenti per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche in quest’area”, ha dichiarato su Telegram il portavoce in lingua araba Avichay Adraee.

“Dovete dirigervi immediatamente a ovest, nella zona di Mawasi. Da questo momento, Khan Yunis sarà considerata una zona di combattimento pericolosa”, ha aggiunto l’Idf.