Mo: Idf arresta 41 palestinesi in Cisgiordania, 14 affiliati ad Hamas

Novembre 10, 2023

Ramallah, 10 nov. (Adnkronos) – 41 palestinesi ricercati in Cisgiordania, di cui 14 identificati come agenti di Hamas sono stati arrestati nella notte. Lo hanno comunicato in una dichiarazione congiunta l’Idf, la polizia di frontiera israeliana e il servizio di sicurezza Shin Bet.

Nella città di Hebron, in Cisgiordania, le forze hanno localizzato e confiscato attrezzature e materiale di propaganda di Hamas in un magazzino che è stato successivamente sigillato. Le forze di Tel Aviv hanno operato anche nei campi profughi di Al-Arroub, Dheisheh e Aldiiah, arrestando 22 sospetti.

Dall’inizio della guerra, in Cisgiordania sono stati arrestati oltre 1.540 palestinesi ricercati. Almeno 9.030 di loro sono identificati come affiliati ad Hamas.