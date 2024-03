Mo: Idf arresta una giornalista e un’attivista in Cisgiordania

Marzo 7, 2024

Ramallah, 7 mar. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha fatto irruzione in dozzine di case in Cisgiordania e arrestato 20 palestinesi, tra cui due donne: L’Idf ha arrestato la giornalista Bushra al-Taweel e l’attivista Sumood Muteer in una serie di incursioni in case della Cisgiordania, che hanno portato all’arrsto di un totale di 20 palestinesi.

Quds News Network ha riferito, citando testimoni, che la al-Taweel è stata picchiata da un ufficiale che l’ha insultata prima che fosse arrestata.