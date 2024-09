Mo: Idf asfaltano nuova strada lungo il corridoio Philadelphi

5 Settembre 2024

Tel Aviv, 5 set. (Adnkronos) – Riprese video mostrano le forze israeliane mentre asfaltano una strada lungo il corridoio Philadelphi, nella parte meridionale di Gaza, che il primo ministro Netanyahu ha insistito affinché rimanga sotto il controllo di Israele. Il filmato, condiviso dal sito di notizie israeliano Serugim e verificato dall’agenzia di fact-checking Sanad di al Jazeera, mostra numerose ruspe israeliane e macchinari edili pesanti che, di notte, percorrono la strada in costruzione. Secondo Serugim, la strada servirà alle forze israeliane per raggiungere rapidamente aree strategiche, come il confine egiziano.