Mo: Idf, ‘campagna contro Hezbollah non è terminata’

28 Maggio 2025

Tel Aviv, 28 mag. (Adnkronos) – “Confidiamo solo in noi stessi e ci difendiamo con le nostre forze”. Lo ha detto il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir presso il comando settentrionale dell’esercito israeliano, aggiungendo che “la campagna contro Hezbollah in Libano non è finita: la proseguiremo e continueremo a indebolirlo fin quando crollerà”.