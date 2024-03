Mo: Idf, ‘effettuati raid contro avamposti Hezbollah’

23 Marzo 2024

Tel Aviv, 23 feb. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha diffuso filmati di nuovi raid aerei contro presunti soldati e avamposti di Hezbollah. In un video effettuato con un drone, l’Idf sembra individuare un agente di Hezbollah che entra in un “edificio militare” in un villaggio nel sud del Libano.

A Naqoura e Aita al-Shaab, elicotteri da combattimento hanno fatto irruzione in strutture appartenenti al gruppo armato libanese, mentre un altro attacco a Khiam ha colpito un sito di monitoraggio.

L’esercito israeliano ha affermato di aver rilevato diversi lanci di razzi e missili dal territorio libanese verso il nord di Israele, aggiungendo di aver trovato il relitto di un drone a Kfar Blum.