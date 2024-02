Mo: Idf, ‘intensi combattimenti in corso a Khan Younis’

Febbraio 24, 2024

Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) – Sono in corso intensi combattimenti a Khan Younis. Lo ha reso noto l’Idf, aggiungendo che nel corso di raid sono stati uccisi molti operativi di Hamas grazie ai militari della 7a Brigata corazzata, ma anche per mezzo di attacchi con aerei e carri armati. I militanti dell’organizzazione palestinese, afferma l’esercito israeliano, sono stati neutralizzati in una vasta operazione nel quartiere Zeitoun di Gaza City.

A Zeitoun, afferma l’Idf, la 401a Brigata Corazzata, utilizzando un drone, ha avvistato una cellula di Hamas che pianificava di lanciare missili anticarro. Le truppe hanno rapidamente ordinato un attacco aereo. Sono state inoltre localizzate molte armi di Hamas, insieme a documenti.