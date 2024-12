Mo: Idf, ‘intercettato missile lanciato dallo Yemen’

24 Dicembre 2024

Tel Aviv, 24 dic. (Adnkronos) – L’Idf ha reso noto che un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. L’esercito ha aggiunto che sono state suonate le sirene d’allarme in tutto il centro di Israele e in alcune parti della Cisgiordania e del Negev in caso di caduta di detriti.