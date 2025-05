Mo: Idf lancia volantini ai palestinesi, ‘andate via da Khan Yunis’

30 Maggio 2025

Gaza, 30 mag. (Adnkronos) – I palestinesi nella Striscia di Gaza hanno riferito che volantini sono stati lanciati nella zona di Ma’an, a Khan Yunis, con i quali le Idf invitano i residenti a evacuare verso ovest. “A chiunque si trovi in ​​questa zona, che si tratti di rifugi, tende o edifici, vi trovate in una zona di combattimento pericolosa e questo luogo non è sicuro!”, si legge nei volantini.