Mo: Idf, ‘missile lanciato dallo Yemen abbattuto prima di entrare in Israele’

27 Dicembre 2024

Tel Aviv, 27 dic. (Adnkronos) – L’Idf ha dichiarato che un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. Secondo l’esercito, le sirene sono state suonate per la possibilità che cadessero detriti dopo l’intercettazione. Il servizio di emergenza Magen David Adom ha aggiunto che non sono stati segnalati feriti.