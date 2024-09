Mo: Idf, ‘neutralizzata autobomba in Cisgiordania’

2 Settembre 2024

Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos) – Un’autobomba è stata neutralizzata stamattina all’ingresso dell’insediamento di Ateret, a Binyamin, in Cisgiordania. Lo rende noto l’esercito israeliano, aggiungendo che non ci sono state vittime. I genieri dell’Idf e la polizia hanno controllato l’auto all’interno della quale hanno trovato due grandi serbatoi di gas collegati a un meccanismo. Il capo del consiglio regionale, Binyamin Yisrael Gantz, ha detto che “stamattina è accaduto un grande miracolo. Il terrorismo in Giudea e Samaria richiede un’azione militare proprio come a Gaza e Rafah. L’infrastruttura terroristica deve essere rasa al suolo”.