Mo: Idf ordina chiusura di diversi ospedali nel nord di Gaza

9 Ottobre 2024

Gaza, 9 ott. (Adnkronos) – L’Idf ha ordinato la chiusura di diversi ospedali nel nord di Gaza, tra cui il Kamal Adwan, l’Indonesia e l’al-Awda. L’ong al Mezan Center for Human Rights ha descritto la situazione come “deja vu” sui social media, aggiungendo: “Conosciamo tutti gli orrori che seguono tali ordini”. Tra coloro che hanno lanciato c’è Medici Senza Frontiere, il cui staff nel nord di Gaza ha dichiarato che l’avvertimento di andare via è arrivato senza alcun preavviso.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha affermato che centinaia di migliaia di palestinesi e decine di strutture umanitarie sono state colpite dalle ultime evacuazioni forzate dell’esercito israeliano nel nord, nel centro e nel sud della striscia di Gaza. Tra sabato e lunedì sono stati emanati ordini di evacuazione per diverse aree nel nord del territorio palestinese, nonché per alcune zone del centro di Deir al-Balah e del sud di Khan Younis . “Ci sono rischi crescenti che l’accesso umanitario venga ulteriormente limitato, in particolare tra la parte meridionale e quella settentrionale di Gaza”, ha avvertito l’Ocha.