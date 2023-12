Mo: Idf, ‘ stiamo indagando su morte detenuti di Gaza’

Dicembre 19, 2023

Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos) – L’esercito israeliano afferma che sta indagando sulla morte di centinaia di palestinesi arrestati nella Striscia durante la guerra e che sono stati detenuti per settimane in un carcere nel sud di Israele, dove molti sono morti, come ha riferito Haaretz.

Il rapporto afferma che i prigionieri sono morti nella base di Sde Teiman vicino alla città di Beersheva. I detenuti in questa struttura erano “bendati e ammanettati per gran parte della giornata e le luci restavano accese per tutta la notte”.

Il numero dei deceduti e le circostanze della loro morte non sono ancora chiari, ma l’esercito israeliano sostiene che sta indagando. I detenuti erano stati “coinvolti in attività terroristiche”, ha detto un portavoce dell’Idf. “I prigionieri ritenuti non coinvolti in attività terroristiche vengono rimandati nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto.