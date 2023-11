Mo: Idf uccide 2 ragazzi palestinesi in Cisgiordania

Novembre 28, 2023

Ramallah, 28 nov. (Adnkronos) – L’Idf ha ucciso due ragazzi palestinesi in Cisgiordania. Lo rende noto Defense for Children International-Palestine (Dcip), che ha identificato i due ragazzi come Malek Majed Abdelfattah Daghra, 17 anni, e Amr Ahmad Jamil Abu Wahdan, 14 anni.

Daghra è stato colpito quattro volte durante un raid militare israeliano a Kafr Ein, a nord-ovest di Ramallah, ha detto il gruppo per i diritti dei bambini, afferma il gruppo umanitario, aggiungendo che Wahdan è stato colpito al petto dalle forze israeliane nel villaggio di Tayasir, a est di Tubas, nel nord della Cisgiordania.

Sessantadue bambini palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dal 7 ottobre, portando il totale a 102 dall’inizio dell’anno, ha affermato il Dcip.