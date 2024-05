Mo: Idf, ‘ucciso leader di Hezbollah, responsabile approvvigionamento armi ‘

23 Maggio 2024

Tel Aviv, 23 mag. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha confermato su X di aver effettuato questa mattina un attacco aereo che ha ucciso un agente di Hezbollah nel sud del Libano. Secondo l’Idf, si tratta di Nasser Farran, un membro “di spicco” del gruppo terroristico, responsabile della produzione e dell’approvvigionamento di armi.

Farran è stato ucciso in un attacco di droni a Kafr Dajjal, vicino a Nabatieh. Hezbollah aveva annunciato in precedenza la sua morte, ma non aveva fornito informazioni sul suo ruolo. L’Idf afferma che Farran era coinvolto nella “produzione delle armi strategiche di Hezbollah”. Alcune delle strutture sotto il suo comando sono state colpite negli ultimi mesi.