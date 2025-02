Mo: Idf, ‘ucciso palestinese armato vicino a Tulkarem in Cisgiordania’

12 Febbraio 2025

Ramallah, 12 feb. (Adnkronos) – Secondo le autorità israeliane, L’Idf ha ucciso questa mattina un palestinese armato nel campo profughi di Nur Shams, vicino a Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce l’esercito israeliano, precisando che le truppe si sono imbattute in un gruppo di uomini armati durante un’operazione antiterrorismo. Uno degli uomini armati è stato ucciso e la sua arma è stata sequestrata. Nell’incidente uno dei soldati dell’Idf è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.