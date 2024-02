Mo: inviato Usa, ‘in atto sforzi diplomatici per porre fine ad attacchi Houthi’

Febbraio 6, 2024

Sana’a, 6 feb. (Adnkronos) – Sono in corso sforzi diplomatici per porre fine agli attacchi degli Houthi alle navi internazionali nel Mar Rosso. Lo ha affermato l’inviato speciale americano Tim Lenderking, aggiungendo che si stanno “facendo sforzi diplomatici per cercare di trovare una via d’uscita per gli Houthi che consentirebbe alla situazione di migliorare”.

“Abbiamo bisogno di vedere una seria riduzione della tensione a Gaza” – ha detto ancora – Il Segretario di Stato Antony Blinken, che è impegnato in un’azione diplomatica nella regione, sta lavorando molto duramente su questo”.