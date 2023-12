Mo: Iran, ‘crudeltà verso palestinesi segneranno la fine di Israele’

Dicembre 5, 2023

Teheran, 5 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente dell’Iran Ebrahim Raisi ha assicurato che la “crudeltà” inflitta dalle forze israeliane alla popolazione della Striscia di Gaza, in particolare la morte di donne e bambini, significherà “la fine del regime sionista”. “Vedremo la vittoria dei palestinesi e l’eliminazione degli israeliani”, ha affermato Raisi in un discorso al Parlamento iraniano in cui ha proposto la creazione di “un nuovo ordine mondiale” con i Paesi che hanno alzato la voce a favore dei diritti umani in queste ultime settimane.

Secondo Raisi, i Paesi che si autodefiniscono difensori di questi diritti, riferendosi agli Stati Uniti e ad altri governi occidentali, stanno sostenendo quello che l’Iran già considera un “genocidio”. Inoltre, alludendo alle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza, Raisi considera “un peccato” che esistano istituzioni internazionali “responsabili della difesa degli oppressi” incapaci di agire di fronte all'”arroganza globale” che gli Stati Uniti simboleggiano.