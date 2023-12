Mo: Israele arresta 60 palestinesi in Cisgiordania

Dicembre 3, 2023

Tel Aviv, 3 dic. (Adnkronos) – Israele ha arrestato almeno 60 palestinesi durante raid notturni in Cisgiordania. Lo rende noto Secondo la Società dei Prigionieri Palestinesi, secondo cui gli arresti della scorsa notte sono avvenuti principalmente nelle città di Hebron, Betlemme, Gerico, Ramallah, Nablus e Jenin. L’agenzia di stampa palestinese WAFA ha riferito che almeno quattro donne sono tra le persone fermate.

Gli ultimi arresti si aggiungono agli oltre 3.000 palestinesi fermati in Cisgiordania dal 7 ottobre, secondo l’ Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Molti prigionieri sono trattenuti senza processo né accuse, in un sistema di “detenzione amministrativa”.