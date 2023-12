Mo: Israele conferma dispiegamento aggiuntivo di truppe nel sud di Gaza

Dicembre 19, 2023

Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha confermato il dispiegamento aggiuntivo di truppe nelle vicinanze della città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza e teatro delle ultime operazioni. “Nel sud di Gaza, nell’area di Khan Yunis, stiamo espandendo le nostre operazioni. Abbiamo aggiunto un’intera brigata e ulteriori forze di ingegneria da combattimento per le operazioni nell’area, per migliorare le nostre operazioni”, ha detto Hagari, come riporta ‘The Times of Israele’.