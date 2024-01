Mo: Israele consegna 80 corpi di palestinesi

Gennaio 30, 2024

Tel Aviv, 30 gen. (Adnkronos) – Israele ha rilasciato 80 corpi di palestinesi attraverso il coordinamento con la Croce Rossa e le autorità palestinesi nella Striscia di Gaza. Si tratta di resti in gran parte decomposti – scrive al Jazeera – Sono stati portati al cimitero di Tal as-Sultan a Rafah in un camion per essere sepolti in una fossa comune.

Il rilascio è avvenuto senza precedente identificazione dei corpi da parte dei familiari, non presenti alla consegna. La stragrande maggioranza dei corpi sono stati raccolti dalle strade e dalle case dove sono stati uccisi, o rimossi dai cimiteri nelle ultime settimane. Questa è la terza volta che i corpi detenuti dall’esercito israeliano vengono rilasciati per la sepoltura all’interno della Striscia di Gaza. La prima volta è stata a Khan Younis presso l’ospedale Nasser e la seconda volta a Rafah.