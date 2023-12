Mo: Israele, Hamas drogò ostaggi prima di liberarli per farli apparire calmi e felici

Dicembre 5, 2023

Tel Aviv, 5 dic. (Adnkronos) – Il ministero della Sanità israeliano ha riferito al Comitato Sanitario della Knesset che agli ostaggi liberati da Hamas furono somministrati tranquillanti prima di essere consegnati alla Croce Rossa per il loro trasferimento in Israele. L’obiettivo sarebbe stato quello di far apparire gli ostaggi calmi, felici e ottimisti dopo aver subito abusi fisici, privazioni e terrore psicologico per più di 50 giorni a Gaza.

Secondo il direttore della divisione nutrizione del Ministero, Ronit Endevelt, agli ostaggi sarebbe stato somministrato il Clonazepam. Conosciuto come Clonex in Israele e venduto con i marchi Klonopin e Rivotril altrove, il farmaco è usato per prevenire e curare disturbi d’ansia, convulsioni, mania bipolare, agitazione associata a psicosi e disturbo ossessivo-compulsivo. Il rappresentante del ministero, tuttavia, non ha rivelato se l’assunzione del farmaco sia stata confermata dagli esami del sangue effettuati sugli ostaggi rilasciati negli ospedali israeliani o dagli ostaggi stessi.