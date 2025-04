Mo: Israele nega ingresso a 2 parlamentari britannici in visita in Cisgiordania

7 Aprile 2025

Londra, 7 apr. (Adnkronos) – Due parlamentari laburisti si sono detti “sbalorditi” dopo che è stato negato loro il visto d’ingresso in Israele durante un viaggio per visitare la Cisgiordania. Abtisam Mohamed e Yuan Yang hanno affermato che è “fondamentale” che i parlamentari possano constatare in prima persona la situazione nei territori palestinesi occupati. Il visto è stato loro negato perché intendevano “diffondere incitamento all’odio” contro Israele, hanno affermato le autorità per l’immigrazione e la popolazione del Paese.

Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha criticato le autorità israeliane, descrivendo la decisione come “inaccettabile, controproducente e profondamente preoccupante”. Ma il leader conservatore Kemi Badenoch ha affermato che Israele ha il diritto di “controllare i propri confini”, aggiungendo che è “significativo” che ci siano parlamentari laburisti che altri paesi non vogliono far entrare.