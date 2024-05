Mo: Israele revoca sequestro e ordina restituzione attrezzatura ad Ap

21 Maggio 2024

Tel Aviv, 21 mag. (Adnkronos) – Il ministro delle Comunicazioni israeliano Shlomo Karhi ha revocato la decisione di confiscare l’attrezzatura di trasmissione dell’Associated Press, che i suoi ufficiali avevano sequestrato presso la filiale di Sderot.

Karhi ha ordinato la restituzione dell’attrezzatura, che secondo l’Ap, veniva utilizzata per trasmettere una visione generale del nord di Gaza. Le norme di censura militare israeliane vietano la trasmissione di dettagli come i movimenti delle truppe che potrebbero mettere in pericolo i soldati, tuttavia Ap sostiene che le riprese dal vivo mostravano semplicemente il fumo che si alzava sul territorio.

Il Ministero delle Comunicazioni aveva dichiarato che le trasmissioni erano “illegali” e mostravano le attività dei “soldati dell’Idf e mettevano in pericolo i nostri combattenti”. Oltre alla telecamera, gli agenti hanno confiscato un treppiede, due microfoni e un modem LiveU Net. Il Ministero delle Comunicazioni ha inoltre fornito un video che mostrava Ap e al Jazeera, bandita da Gaza, trasmettere esattamente lo stesso filmato.