Mo: Iv, ‘nostra posizione su manifestazione è quella di Sinistra per Israele’

27 Maggio 2025

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Italia Viva condivide e sposa in pieno la posizione di Sinistra per Israele in merito al conflitto in Medioriente: per questo ci associamo alla richiesta di Emanuele Fiano di creare una piattaforma condivisa in vista della grande manifestazione convocata per accendere un faro sulla drammatica situazione della striscia di Gaza”. Così in una nota il Senatore Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva e membro di Sinistra per Israele.

“Facciamo quindi nostre le richieste avanzate da Sinistra per Israele in merito alla manifestazione: condanna delle azioni del governo israeliano, cessate il fuoco immediato e aiuti umanitari, richiesta di liberazione di tutti gli ostaggi, esposizione delle coccarde gialle in solidarietà a coloro che si trovano ancora nelle mani di Hamas, sostegno ai palestinesi anti Hamas. E una posizione netta e chiara di condanna al terrorismo e all’antisemitismo. L’obiettivo dei “Due popoli, due Stati” deve essere il faro che guida l’azione dell’Italia così come fu durante il Governo Renzi, quando l’allora presidente del consiglio lo enunció alla Knesset” conclude Scalfarotto.