Mo: Kadyrov ordina di sparare in caso di manifestazioni antisemite

Ottobre 31, 2023

Grozny, 31 ott. (Adnkronos) – Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha ordinato alla polizia di sparare sui manifestanti per scoraggiare attacchi antisemiti come quelli avvenuti in Daghestan. Lo scrive agenzia Ria Novosti, aggiungendo che, secondo le disposizioni di Kadyrov, chiunque prenderà parte a tali manifestazioni sarà arrestato.

Kadyrov ha detto alla polizia di sparare prima colpi di avvertimento in aria per disperdere i partecipanti alle ‘rivolte’ illegali. Se i rivoltosi continuano a disobbedire alla legge, la polizia potrebbe sparare per uccidere, ha aggiunto.

La Cecenia e il Daghestan sono repubbliche russe semiautonome situate nel Caucaso settentrionale, a maggioranza musulmana. Analogamente ad altri politici russi, Kadyrov ha incolpato l’Occidente per le violenze in Daghestan, dove centinaia di rivoltosi hanno preso d’assalto l’aeroporto di Makhachkala, tentando di linciare gli ebrei che erano arrivati ​​su un aereo della compagnia aerea russa Red Wings da Tel Aviv. Funzionari governativi del Daghestan hanno affermato che più di 20 persone sono rimaste ferite a causa delle violenze all’aeroporto e 83 persone sono state arrestate.