Mo: Katmandu, ’11 studenti in Israele sono scomparsi’

Ottobre 8, 2023

Katmandu, 8 ott. (Adnkronos) – Almeno 11 studenti nepalesi sono attualmente dispersi in Israele a seguito degli attacchi di Hamas. Lo ha scritto su X il ministero degli Esteri, esprimendo preoccupazione per gli allievi scomparsi che studiavano in una scuola di agraria nel Kibbutz Alumim vicino al confine di Gaza.

C’erano un totale di 17 studenti nepalesi al college. Quattro sono rimasti feriti negli attacchi e stanno ricevendo cure, mentre due sono stati confermati sani e salvi.

“Sfortunatamente, lo stato delle restanti 11 persone è incerto poiché abbiamo perso i contatti con loro, il che solleva preoccupazioni che possano essere potenziali vittime. Sono in corso sforzi per raccogliere informazioni accurate e valutare la situazione in modo completo”, ha twittato il ministro.