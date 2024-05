Mo: Katz annuncia misure punitive contro la Spagna

27 Maggio 2024

Tel Aviv, 27 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha annunciato misure punitive contro la Spagna in seguito al riconoscimento dello Stato palestinese. Lo riporta Ynet News.

Al consolato del Paese a Gerusalemme sarà vietato svolgere attività o fornire servizi ai residenti dell’Autorità Palestinese a causa di “incitamento e dichiarazioni antisemite di alti funzionari del governo spagnolo”, secondo il Ministero degli Esteri.

L’ordine entrerà in vigore il 1 giugno. Katz ha detto che “coloro che premiano Hamas e cercano di fondare uno stato terrorista palestinese non saranno in contatto con i palestinesi”.