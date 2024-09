Mo: Katz critica Erdogan per richiesta alleanza islamica contro Israele

7 Settembre 2024

Tel Aviv, 7 set. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha duramente criticato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan – per aver chiesto un’alleanza islamica contro Israele, sostenendo che lo Stato ebraico cerca di conquistare le nazioni della regione – accusandolo di incitamento e diffusione di pericolose falsità.

“Erdogan continua a gettare il popolo turco nel fuoco dell’odio e della violenza per il bene dei suoi amici di Hamas”, ha scritto Katz su X. Ha descritto l’affermazione di Erdogan come “una pericolosa menzogna e incitamento”, aggiungendo che Israele sta difendendo i suoi confini e i suoi cittadini da Hamas e dall'”asse del male” dell’Iran. Katz ha inoltre accusato Erdogan e la Fratellanza Musulmana di lavorare al fianco dell’Iran per destabilizzare i regimi arabi moderati in Medio Oriente. “Erdogan dovrebbe tacere e vergognarsi”, ha concluso Katz.