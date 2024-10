Mo: Kelany (Fdi), ‘secondo Usa Hannoun pericoloso per sicurezza, sinistra silente?’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Apprendo che l’ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, incaricato di applicare le sanzioni economiche contro persone e organizzazioni considerate una minaccia per la sicurezza nazionale, ha aggiunto Mohammed Hannoun all’elenco di persone e gruppi con cui è proibito avere rapporti commerciali. L’Architetto Hannoun, dunque, secondo il Dipartimento di Stato americano sarebbe il terminale in Italia di una serie di fondi che transitano da associazioni europee direttamente sui conti correnti di Hamas”. Lo dichiara l’onorevole di Fratelli d’Italia Sara Kelany.

“In più occasioni – prosegue la deputata – Hannoun ha avuto rapporti con la politica italiana di sinistra, da Stefania Ascari a Laura Boldrini, fino a Nicola Fratoianni, che in più occasioni si sono trovati a sponsorizzarne le attività che con spregiudicatezza lui passava per attività benefiche. Mi aspetto una netta presa di distanza delle sinistre, sempre troppo timide se non silenziose su questi temi, da questo soggetto ormai ritenuto a tutti gli effetti un finanziatore di Hamas”, conclude Kelany.