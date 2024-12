Mo: La Russa,’pace impossibile fin quando si vuol far scomparire Israele’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “I nemici di Israele vogliono che scompaia, non ammettono la possibilità che Israele esista. Una strada per trovare un equilibrio in quell’angolo martoriato del mondo deve necessariamente partire dicendo, da parte dei nemici di Israele, ritiro la pretesa di far scomparire Israele. Fin tanto che la pretesa è annullare la presenza dell’unico Stato democratico in quell’angolo del mondo, inevitabilmente non ci sarà una pace duratura”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Peter Gomez ad Atreju.