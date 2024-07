Mo: lanciati 20 razzi da Gaza a Israele, Jihad Islamica rivendica

1 Luglio 2024

Tel Aviv, 1 lug. (Adnkronos) – Dalla Striscia di Gaza, e in particolare da Khan Younis nel sud, sono stati lanciati almeno venti razzi verso le comunità di confine in Israele. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) spiegando che alcuni razzi sono stati abbattuti dalla contraerea, mentre altri sono caduti nel sud di Israele. Le autorità locali hanno spiegato che non ci sono stati feriti né danni provocati dai razzi.

L’azione è stata rivendicata dalle Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad Islamica. L’organizzazione era stata obiettivo ieri di un attacco israeliano che ha preso di mira la casa di un leader della cellula di Tulkarem della Jihad Islamica, in Cisgiordania. ”Abbiamo attaccato in risposta ai crimini del nemico sionista contro il popolo palestinese”, si legge in una nota.