Mo: lancio razzi di Hezbollah nel nord d’Israele

27 Giugno 2024

Tel Aviv, 27 giu. (Adnkronos) – Diversi villaggi del nord di Israele sono stati messi in allerta in serata per nuovi raid aerei in arrivo, causati dal lancio di razzi di Hezbollah dal Libano nella regione dell’Alta Galilea. Ne dà notizia Inet News.

Le sirene hanno suonato ad Alma, Amuka, Avivim, Birya, Dalton, Hatzor HaGlilit, Kadita, Kerem Ben Zimra, Ramat Dalton Industrial Park, Rehaniya, Rosh Pina e Safed. Diversi razzi in arrivo sono stati abbattuti dalle difese aeree israeliane. Non ci sono notizie immediate di vittime o danni.