Mo: Lapid, ‘errore strategico sprofondare nel fango di Gaza per anni’

19 Maggio 2025

Tel Aviv, 19 mag. (Adnkronos) – “L’Idf opera a Gaza da due giorni, ma qual è la strategia? Se i nostri combattenti, i nostri eroi, devono morire ogni giorno per tre, quattro o cinque anni, il governo dovrebbe dirlo ad alta voce. Far sprofondare l’Idf nel fango di Gaza per anni è un errore strategico, un disastro economico e una tragedia diplomatica. L’Egitto dovrebbe gestire Gaza nei prossimi anni”. Lo ha detto il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid durante una riunione del partito Yesh Atid.