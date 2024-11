Mo: Lapid, ‘Netanyahu incompetente o complice fuga notizie, non dovrebbe essere premier’

3 Novembre 2024

Tel Aviv, 3 nov. (Adnkronos) – Le azioni di Benjamin Netanyahu nel corso dello scandalo delle fughe di notizie dall’ufficio del primo ministro dimostrano che egli è o troppo incompetente per guidare Israele in tempo di guerra o è “complice di uno dei più gravi reati alla sicurezza”. Lo ha dichiarato il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid durante una conferenza stampa congiunta con il presidente di Unità Nazionale Benny Gantz a Tel Aviv, dopo che il tribunale di Rishon Letzion ha revocato l’ordinanza di riservatezza sull’imputazione di Eliezer Feldstein, il principale sospettato nel caso di una presunta fuga di notizie nell’ufficio del Primo Ministro.

“La difesa di Netanyahu è che non ha alcuna influenza o controllo sul sistema che dirige. Se è vero, non è idoneo. Non è qualificato per guidare lo Stato di Israele nella guerra più difficile della sua storia”, ha dichiarato Lapid. “Questo caso è uscito dall’ufficio del Primo Ministro e l’indagine dovrebbe verificare se non fosse stato ordinato dal premier. Se Netanyahu lo sapeva, è complice di uno dei più gravi reati di sicurezza nel codice di diritto”, ha aggiunto Lapid. E “se non sapeva che i suoi stretti collaboratori stavano rubando documenti, utilizzando spie all’interno delle Idf, falsificando documenti, esponendo fonti di intelligence e passando documenti segreti a giornali stranieri per fermare la tratta degli ostaggi, cosa sa?”.