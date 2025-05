Mo: Lapid, ‘Usa agiscono senza ascoltare Netanyahu, vogliono accordo’

12 Maggio 2025

Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) – “Il rilascio dell’ostaggio Edan Alexander è al tempo stesso gioioso e straziante. Siamo felici di vedere ogni ostaggio tornare a casa dalle proprie famiglie, dai propri genitori, salvati dall’inferno. Ma coloro che rimangono nei tunnel sono cittadini israeliani che non sono stati rilasciati perché il governo non ha raggiunto un accordo per la loro liberazione”. Lo ha detto il leader dell’opposizione israeliano Yair Lapid Lapid, aggiungendo che “l’amministrazione Trump sta agendo senza coordinamento e senza ascoltare Netanyahu. Non sono interessati ai problemi di Netanyahu con Smotrich e Ben Gvir. Vogliono risultati: un cessate il fuoco e un accordo”.