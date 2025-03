Mo: leader arabi, ‘istituire fondo per ricostruzione Gaza’

4 Marzo 2025

Il Cairo, 4 mar. (Adnkronos) – I leader arabi concordano di istituire un fondo fiduciario per finanziare la ricostruzione della Striscia di Gaza, devastata dalla guerra, sollecitando il contributo internazionale per accelerare il processo di ricostruzione. Secondo il comunicato finale del vertice della Lega araba al Cairo, visionato dall’Afp, il fondo “riceverà impegni finanziari da tutti i paesi donatori e dalle istituzioni finanziarie” per realizzare progetti di ricostruzione nel territorio.