Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Non accetto la narrazione secondo cui la guerra l’abbiamo iniziata noi, il nostro diritto è opporci all’occupazione israeliana, in atto da 75 anni. Se condivido le modalità di ciò che è avvenuto il 7 ottobre? Non sappiamo nemmeno noi quel che è accaduto. Vogliamo una commissione internazionale per capirlo. Israele ha attaccato immediatamente il popolo palestinese”. Lo ha detto il leader di Hamas Basem Naim, intervistato da Agorà, su RaiTre.