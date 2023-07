Mo: Lega, ‘Israele agisce per la propria sicurezza’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Le operazioni militari deliberate dal governo israeliano nella zona di Jenin rispondono a vitali esigenze di sicurezza che l’Occidente deve comprendere. Non minacciano la prospettiva della coesistenza pacifica nella regione, ma tendono invece a renderla possibile, neutralizzando le fazioni più intransigenti del mondo palestinese che, ricorrendo al terrorismo, alimentano una spirale di violenze senza fine. Non possiamo pretendere che gli israeliani rinuncino a difendersi nella speranza che questo mitighi il comportamento dei loro interlocutori”. Così in un nota i deputati della Lega Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Esteri, e Simone Billi, capogruppo in commissione Affari esteri.