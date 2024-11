Mo: Lega, ‘su Netanyahu prevalso il buonsenso’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Bene la decisione del G7 e di Parigi, che rafforza Netanyahu, riconoscendolo come il leader legittimo dell’unica democrazia del Medio Oriente. Giusto distinguere tra il primo ministro di Israele e organizzazioni terroristiche come Hamas e Hezbollah. Ha prevalso il buonsenso come auspicato fin da subito dalla Lega”. Così il deputato della Lega Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Affari Esteri.